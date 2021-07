ARD-Benefiz-Tag zur Hochwasser-Katastrophe "Wir halten zusammen!"

Auch wir von BAYERN 1 widmen unser Programm der Hochwasser-Katastrophe, wenn die Programme der ARD am kommenden Freitag (23. Juli 2021) von 7 Uhr morgens bis Mitternacht ein Zeichen für Zusammenhalt in Deutschland setzen. Der ARD-Benefiz-Tag mündet abends in eine Live-Fernsehsendung aus Köln und Leipzig - ab 20.15 Uhr im Ersten. Durch den Abend führen Ingo Zamperoni (Köln) und Sarah von Neuburg (Leipzig).

Die Benefizaktion beginnt bei BAYERN 1 nach den Nachrichten um 7 Uhr mit einem Moment des Innehaltens in Gedenken an die Opfer der Katastrophe.

"Wir halten zusammen" um 20.15 Uhr im Ersten

Ingo Zamperoni redet in Köln mit Fachleuten, Helferinnen und Helfern sowie Betroffenen – im Studio und per Live-Schalte in die Krisengebiete. Der Dank geht auch an die Tausende Einsatzkräfte, die derzeit bei einer der schlimmsten Hochwasser-Katstrophen der vergangenen Jahrzehnte helfen.