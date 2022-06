Spaghetti aglio e olio Rezept für aglio e olio mit Spinatpesto

Spaghetti aglio e olio mit Spinatpesto - Zutaten für 2 bis 3 Portionen:

Spaghetti aglio e olio - das brauchen Sie:

Zutaten Spinatpesto:

Spinatpesto - Zubereitung

Die Zwiebel schälen, in Würfel schneiden und zusammen mit den Pinienkernen in einer großen Pfanne mit einem Schuss Olivenöl auf dem Herd anschwitzen, bis die Pinienkerne golden geröstet und die Zwiebelwürfel glasig sind. Dann den vorbereiteten Spinat zugeben, durchschwenken bis der Spinat in der Hitze zusammenfällt, in ein Sieb gießen und abtropfen lassen.