UV-Strahlung Warum Sonnenbrillen so wichtig sind

Endlich Sommer in Bayern - und endlich Sonnenschein! Viele Menschen sind wieder draußen unterwegs und es ist längst kein Geheimnis mehr, dass unsere Haut es uns danken wird, wenn wir uns vor dem Sonnenbad eincremen. Ein anderes Organ gerät dabei vielleicht leicht mal in Vergessenheit: unsere Augen. Denn die UV-Strahlung der Sonne ist auch für sie sehr belastend. Deshalb sollten auch Menschen ohne Sehschwäche im Sommer eine Sonnenbrille aufsetzen. Sonnenbrillen gibt es wie Sand am Meer, doch worauf achtet man am besten beim Kauf?