Sommerschnee Was ist das weiße Zeug auf der Wiese?

Massenhaft weißer, weicher Flaum, der die Wiesen bedeckt - quasi Schnee im Sommer, Sommerschnee. Was da so flaumig rumliegt, stammt von Pappeln. Es nennt sich Pappelwolle, Pappelschnee oder Pappelflaum. Die Pappelwolle ist quasi eine Verpackung: In diesem leichten, gut fliegenden Flaum schicken Pappeln ihre Samen auf die Reise. Das tun die Laubbäume, um eine möglichst weite Verbreitung der Samen zu erreichen. Ähnlich, wie der Löwenzahn seine Samen in die Umgebung schickt.