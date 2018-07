SOKO "Rittergasse" in Würzburg Zwei Tatverdächtige nach Messerstecherei festgenommen

Die Ermittlungen der SOKO „Rittergasse“ waren erfolgreich. Zwei Tatverdächtige befinden sich seit Dienstag in Untersuchungshaft. Sie werden verdächtigt, zwei junge Männer in Würzburg durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt zu haben.

Die späteren Kontrahenten hielten sich als Gäste im "Club Odeon-Lounge" in der Augustinerstraße auf. Nach einem verbalen Streit verließen sie in den frühen Morgenstunden des Samstags, 23. Juni 2018, die Diskothek. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit und es kam gegen 03.15 Uhr in der Büttnergasse zu einer Messerstecherei. Die Täter flüchteten zu Fuß und verschwanden dann mit einem dunklen Audi. Die beiden Geschädigten kamen mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Tatverdächtige kommen aus Landkreis Bamberg

Weil erste Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben, wurde die SOKO „Rittergasse“ gegründet. Rund 30 Beamte ermittelten seither, um weitere Hinweise zu den Tätern, zum Fluchtfahrzeug und zum exakten Tatablauf zu bekommen. Nach intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen verdichteten sich die Hinweise. Die beiden Tatverdächtigen aus dem Landkreis Bamberg wurden am Montag bei Ingolstadt festgenommen. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren mit serbischer bzw. serbischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit.