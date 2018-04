Pferdesegnung und Schwertertanz Söder kommt zum Georgiritt in Traunstein

Das dürfte ein Termin ganz nach dem Geschmack des neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sein. Er besucht heute den Georgiritt in Traunstein. Über 400 Pferde werden zum schönsten Umritt in Altbayern erwartet.

Die Pferde kommen aus den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land. Die Zuschauer, jedes Jahr viele Tausende, kommen sowohl aus ganz Bayern, aber auch aus anderen Bundesländern und Österreich.

Festzug zur Ettendorfer Kirche

Um Punkt 10 Uhr gibt der Herold mit einem historischen Spruch das Zeichen zum Aufbruch. Danach folgen der Ritter Lindl hoch zu Ross, die historische Gruppe, Schwerttänzer, Festkutschen mit prominenten Gästen, Blaskapellen und die prächtig geschmückten Rösser. Diese ziehen mit ihren Reitern quer durch die Stadt zur Segnung bei der Ettendorfer Kirche.

Schwerttänzer auf dem Stadtplatz

Vor und nach dem Georgiritt führen die Schwerttänzer am Stadtplatz ihren traditionellen Tanz auf. Er symbolisiert das Vertreiben des Winters durch den Frühling und ist durch eine Stadtkammerrechnung aus dem Jahr 1530 beurkundet.

Der Traunsteiner Georgiritt und der Schwerttanz wurden 2016 in das UNESCO-Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Söder fährt in Kutsche mit

Zum ersten Mal wird sich auch der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder den Schwertertanz ansehen – vermutlich gegen 9.15 Uhr – und danach in einer Kutsche am Georgiritt teilnehmen. Zuvor wird Söder im Landratsamt von Landrat Siegfried Walch empfangen. Der Ministerpräsident will sich ins Goldene Buch des Landkreises und der Stadt Traunstein eintragen.