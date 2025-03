So wirken Schmerzmittel schneller Warum wir uns nach der Einnahme auf die rechte Seite legen

Ob chronische Rückenschmerzen, plötzlich auftretende Kopfschmerzen oder ein fieses Pochen am Zahn – die meisten von uns müssen hin und wieder mit Schmerzen fertig werden. Zum Glück gibt es verschiedene Schmerztabletten, die Abhilfe schaffen. Meist dauert es aber seine Zeit, bis die schmerzstillende Wirkung eintritt.

Wirken Schmerzmittel schneller, wenn wir uns auf die rechte Seite legen?

Ja, Forschende der John-Hopkins-University haben in einer Studie herausgefunden, dass Schmerzmittel schneller wirken, wenn wir uns nach der Einnahme auf die rechte Körperseite legen. Im Gespräch mit Bayern 1 erklärt Dr. Anne Katrin Liem, Fachärztin für Allgemeinmedizin, dieses Phänomen folgendermaßen:

"Das Schmerzmittel muss ja eigentlich in den Zwölffingerdarm rutschen, um zu wirken. Und wenn Sie aufrecht stehen, muss das Schmerzmittel quasi um eine Kurve rutschen, um von dem Magen in den Zwölffingerdarm zu gelangen. Wenn man auf der rechten Seite liegt, ist quasi der Einfallswinkel so schräg und es schießt direkt den Ausgang vom Magen Richtung Zwölffingerdarm. Es rutscht einfach schneller durch, weil das die anatomische Richtung ist." Dr. Anne Katrin Liem