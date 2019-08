Skyr-Torte Rezept für Skyr-Törtchen ohne Backen

BAYERN 1

Törtchenform aus Milchtüte🍮🍮 Sie möchten ein kleines, feines Dessert zubereiten, haben aber nicht die passenden Förmchen daheim? Kein Problem: So verwenden Sie Ihre Milchtüte einfach nochmal und stellen eigene Törtchenformen für großartige Desserts her 🍮🍮Gepostet von BAYERN 1 am Mittwoch, 14. August 2019