Unfall in Rothenburg Feuerwehr muss Frau aus Autowaschanlage befreien

Nach einem Unfall in der Autowaschanlage in Rothenburg musste die Feuerwehr anrücken. Eine 47-Jahre alte Frau war in ihrer Autotür eingeklemmt und musste befreit werden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 47-Jährige ihr Auto gestern Mittag (04.04.2018) in die Waschanlage einer Tankstelle. Als die Anlage losging, wollte sich die Frau entgegen der Vorschriften wieder in ihren Wagen setzen. Dabei rutschte sie aus und blieb mit dem Fuß zwischen Fahrertür und Einstieg hängen.

Feuerwehr muss Frau befreien

Die Waschanlage drückte in der Folge gegen die offene Autotür und quetschte den Fuß der 47-Jährigen ein. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle stellte fest, dass in der Waschanlage etwas nicht stimmte und stoppte die Maschine. Die Waschanlage ließ sich aber nicht mehr zurückführen, deshalb kam die Feuerwehr zum Einsatz und befreite die Autofahrerin. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Wagen entstanden rund 2.000 Euro Schaden, an der Waschanlage etwa 300 Euro.