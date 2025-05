Sit-to-stand-Test Probieren Sie den 30-Sekunden-Alterstest aus – wie gut sind Sie in Form?

Test biologisches Alter

Die Ergebnisse des Tests zeigen, wie leistungsfähig Ihre Beinmuskulatur ist, wie es um Ihre Ausdauer, Ihre Beweglichkeit und Ihr Gleichgewicht steht und ob Sie anfällig für Stürze sind. Auch die Leistungsfähigkeit des Herzens kann man anhand der Werte beurteilen. Eine internationale Studie aus dem Jahr 2022 mit Patienten, die an einer koronaren Herzkrankheit, also einer Verengung der Herzkranzgefäße, leiden, hat gezeigt, dass der Test auch zuverlässig hilft, das Risiko für Schlaganfälle oder Herzinfarkte einzuschätzen.

So machen Sie den Sit-to-Stand Test

3. Lassen Sie Timer oder Stoppuhr starten – am besten von einer Hilfsperson. Beginnen Sie sofort und so schnell wie möglich vom Stuhl aufzustehen und vollständig in den geraden Stand zu kommen. Danach sofort wieder hinzusetzen, aufstehen und so weiter. Das Ganze natürlich ohne Hände oder Arme zu benutzen. Nach 30 Sekunden stoppen Sie.