Silvester Corona Was ist erlaubt an Silvester in Bayern

2020, das Jahr der Corona-Pandemie, ist bald zu Ende. Seit dem 16. Dezember gilt in ganz Deutschland der Lockdown. Dieser legt fest, dass das Verlassen der eigenen Wohnung nur mit einem triftigen Grund vertretbar ist.

Silvester in Corona-Zeiten - fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen zusammen feiern

Für eine Silvesterfeier dürfen sich maximal fünf Erwachsene aus zwei Haushalten treffen, Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen und werden bei dieser Maximal-Personenzahl nicht mitgezählt. Auch am Silvesterabend gilt in ganz Bayern ein landesweite Ausgangsperre ab 21 Uhr. Gäste müssen also im Gastgeberhaushalt übernachten, wollen Sie gemeinsam den Jahreswechsel verbringen.