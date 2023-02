Silikonform unbedenklich Backformen aus Silikon richtig verwenden

Ein Test des Schweizer Verbrauchermagazins K-Tipp von 2019 ergab, dass alle getesteten Backformen Silikonspuren ans Backgut abgaben - und nur die besten blieben dabei unter dem Grenzwert. Das war zum Beispiel eine Guglhupfform von Dr. Oetker. 2022 schickte die Zeitschrift "Ökotest" Muffinförmchen ins Labor. Von den 20 getesteten Formen gaben sieben davon mehr flüchtige organische Bestandteile ab als das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) als Richtwert festgesetzt hat. Ökotest schreibt: "Hersteller könnten das vermeiden, indem sie die Formen am Ende einfach über einige Stunden ausheizen. So verflüchtigen sich überschüssige Chemikalien."

Das BfR ordnet das auf BAYERN 1 Anfrage so ein: "Eine Überschreitung der Richtwerte in den BfR-Empfehlungen stellt im Umkehrschluss nicht automatisch ein Gesundheitsrisiko dar. Zum Beispiel ist der Richtwert für die flüchtigen bzw. extrahierbaren Bestandteile in erster Linie ein Parameter, der anzeigt, ob die Vorgaben der guten Herstellungspraxis eingehalten wurden – also ein Anzeiger für die Herstellungsqualität. Grundsätzlich ist Silikon ein Material, das sich sehr gut für die Verwendung als Backform oder -unterlage eignet."

Silikonform unbedenklich

Silikonform reinigen

Silikonformen kann man in der Spülmaschine reinigen, so Elke Messerschmidt vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft. "Gerade Muffinförmchen fallen in der Maschine oft um. Hier sammelt sich dann Wasser an, teilweise mit Spülmittel oder Verschmutzungen." Ihr Tipp: Je kleiner die Form ist, desto besser ist es, sie per Hand zu spülen - mit heißem Wasser, Spülmittel, Spültuch. Dazu auf keinen Fall die Scheuerseite des Spülschwamms oder eine Spülbürste verwenden, sondern eben ein weiches Tuch.