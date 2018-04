Mekka für Motorradfahrer Fit für den Sommer – Motorradsternfahrt in Kulmbach

Am Wochenende ist das oberfränkische Kulmbach erneut das Mekka für Motorradfahrer aus ganz Süddeutschland. Zur 18. Motorradsternfahrt erwartet die oberfränkische Polizei über 35.000 Besucher.

Tausende Biker werden am Wochenende (21./22.04.18) in Kulmbach zur mittlerweile 18.Motorradsternfahrt erwartet. Ziel der Veranstaltung sei es, alle Verkehrsteilnehmer für verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren, so Polizeisprecher Alexander Czech auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Maschine und Ausrüstung überprüfen

Im Mittelpunkt stehen die Motorradfahrer und ihre Sicherheit: "An nicht einmal zwei Prozent aller Verkehrsunfälle ist ein Kraftrad beteiligt, aber jeder fünfte Verkehrstote ist ein Motorradfahrer – und das obwohl die meisten Motorräder nur das halbe Jahr angemeldet sind", so Alexander Czech. Die Biker sollten sich selbst fit machen für den Sommer, aber auch ihre Maschine und ihre Schutzausrüstung nach der Winterpause überprüfen. An 30 Mitmachstationen können Motorradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer ihr Wissen auffrischen oder vertiefen.

Demonstration durch Rettungskräfte

Am Samstag (21.04.18) zeigen zudem Bundespolizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz, was für tragische Folgen ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug am Bahnübergang haben kann. Die Rettungskräfte demonstrieren auch, wie ein Verunglückter mit einem sogenannten Spreizer geborgen wird. Außerdem werden tausende Biker zum Motorrad-Korso durch die Kulmbacher Innenstadt am Sonntag (22.04.18) erwartet.

Auftakt der Motorradsaison

Joachim Herrmann (CSU).

Von 30 verschiedenen Standorten in Bayern aus machen sich am Sonntagmorgen große Gruppen von Motorradfahrern auf den Weg nach Kulmbach. Die Sternfahrt in Kulmbach hat sich zu einer Großveranstaltung entwickelt und gilt als Auftakt der Motorradsaison. Sie ist Teil der bayernweiten Verkehrssicherheitsaktion "Bayern mobil – sicher ans Ziel" unter der Schirmherrschaft von Innenminister Joachim Herrmann (CSU).