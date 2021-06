Shake Rezept für einen erfrischenden Kracherl-Shake

Shake - das brauchen Sie:

Shake mixen

Limonade, Kondensmilch und Zitronensaft mitsamt dem Eis in einen Standmixer (sofern vorhanden) geben und mixen, sonst in ein hohes Gefäß geben und mit einem Stabmixer vermischen. Je mehr Eis man hinzu gibt, desto fester und dicker wird der Kracherl-Shake.

Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, kann der Drink in Gläser gefüllt werden. Mit einer Zitronenscheibe garniert ist der erfrischende Shake fertig.