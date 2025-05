Philipp Eger Fußball fürs Ohr und mehr

ich berichte für Sie über die Fußballbundesliga, vor allem über die bayerischen Vereine. Im Studio als Moderator der Kultsendung "Heute im Stadion" hier auf Bayern 1 und live im Stadion als Kommentator. In Schwaben geboren, in Franken zu Hause und beruflich im Süden Bayerns verankert. So liegen mir alle Teams aus den verschiedenen Regionen am Herzen (FC Augsburg, 1.FC Nürnberg, Jahn Regensburg, 1860 München etc.).