Christine Rose Die Neue im Bayernmagazin

Christine Rose ist seit 25 Jahren für den Bayerischen Rundfunk tätig. Die gebürtige Münchnerin, die am Wörthsee und im Allgäu aufgewachsen ist, bekam direkt nach dem Studium einen Job bei ihrem Lieblingssender BAYERN 3. Für den BR interviewte Rose alle führenden Politiker*innen und moderierte regelmäßig die Wahl-Sendungen.

Christine Rose und Tilmann Schöberl 2017 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

Privat engagiert sich die Mutter von zwei Söhnen für den Asylhelferkreis ihrer Heimatgemeinde Wörthsee und war zwölf Jahre im Gemeinderat aktiv. In ihrer Freizeit schwimmt sie im See vor ihrer Haustür oder überquert ihn auf dem Stand Up Paddelboard. Ihr größter sportlicher Erfolg ist ihr Einsatz als Staffelschwimmerin der Triathlon Challenge Roth. Musikalisch liebt sie es hart und zart… von AC/DC bis Adele und Ed Sheeran.

Ab September wird Christine Rose nun das BAYERN 1 Team verstärken und im wöchentlichen Wechsel mit Uwe Erdelt hinterm Mikrofon für das Bayernmagazin stehen.

Steckbrief Meine 3 größten Leidenschaften: Musik, SUP, guter Wein

Meine Top 3 Playlists für die Insel: Herz (z.B. Adele, Ed Sheeran, Whitney Houston), Bauch (z.B. Aretha Franklin, 3 Doors Down, Roger Cicero), Beine (z.B. AC/DC, Kid Rock, Sido)

In meiner Freizeit mache ich am liebsten…Cappuccino im Bett trinken, nutzgarteln, Freunde treffen

Meine geheimen Laster sind …Essen gehen, Outlander-Saga lesen, Bärendreck naschen

Das kann ich wirklich gut: Autofahren

Daran scheitere ich leider immer wieder: Beifahren

Das bringt mich zum Lachen: Meine Katzen, gutes Kabarett

Das regt mich richtig auf…Raser, Rettungsgassenignoranten, rücksichtslose Menschen

Diesen Menschen gehört mein Herz: Meinen Kindern, meinem Mann, meinen Eltern

Das bringt mich zum Weinen: Musik

Mein liebstes Urlaubsland: Balkonien und Italien

Diese Eigenschaften muss ein Mann für mich haben…Menschenfreund mit Herz und Verstand

..und diese eine Frau: Menschenfreundin mit Herz und Verstand

Das ist romantisch für mich: Wenn die Sonne im Wasser untergeht...

Das sagen meine Freunde über mich: Dass sie auf mich zählen können

Das ist Heimat für mich: Wo ich aufgewachsen bin (Wörthsee)

Bayern bedeutet für mich: Das schönste Bundesland der Welt

Und da bin ich aktuell daheim: Wieder in Wörthsee

Wenn ich Sport mache, dann: Schwimmen, standuppaddeln

Für diesen Verein schlägt mein Herz: Sternstunden

Das ist eine schräge Eigenheit von mir: Singen

Diese Themen sind mir besonders wichtig: (Kommunal)Politik, Ehrenamt, Umwelt

Dieses Haustier habe ich: Katze und Kater

Auf die Frauenquote würde ich …nicht wetten

Mit den 80er Jahren verbinde ich …Kaufbeuren (war damals in der Gänsefarm)