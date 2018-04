Feuerwehr im Dauerstress Serie von Waldbränden bei München geht weiter

Erst am Karfreitag, dann am Ostermontag: Die unheimliche Serie von Waldbränden im Südosten von München reißt nicht ab. Die Feuerwehr musste innerhalb einer guten Woche sechsmal ausrücken. Die Polizei geht längst von Brandstiftung aus.

Gleich zweimal hat es allein am Ostermontag gebrannt - wieder im Südosten von München: Zuerst in Unterhaching, später dann noch in Taufkirchen. Weil die Feuerwehr schnell vor Ort war und der Waldboden noch feucht, konnten sich die Flammen nicht so schnell ausbreiten.

In Unterhaching brannte eine Wiese in unmittelbarer Nähe zum Perlacher Forst, wenig später dann im benachbarten Taufkirchen ein Waldstück im Deisenhofener Forst nähe Jagdhof. Auch hier konnten die Feuerwehrler die Flammen löschen, bevor größere Bäume beschädigt wurden. Die Brandflächen kamen nicht über jeweils 2.500 Quadratmeter hinaus.

Seit einem Jahr 80.000 Quadratmeter Wald verbrannt

Zwar steht die jeweilige Brandursache noch nicht endgültig fest, aber vieles spricht für einen Feuerteufel. Die Serie der Brände begann vergangenes Jahr um Ostern. Immer betroffen: der Süd-Osten von München. Viele Brandherde sind nur einen Fußmarsch voneinander entfernt. Über 80.000 Quadratmeter Wald wurden bisher ein Raub der Flammen. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck - doch bisher gibt es keine heiße Spur.

Hubschraubereinsatz am Karfreitag

Der nasse Boden verhinderte Schlimmeres

Am späten Karfreitsgnachmittag bemerkten Spaziergänger Rauch im Hohenbrunner Forst und alarmierten die Feuerwehr. Schnell stellte sich heraus: Es brennen Bäume und Wiesen auf einer Fläche von 1.500 Quadratmetern. Eine ähnliche Dimension hatte ein zweiter Brand in der Nähe von Keferloh, also wenige Kilometer entfernt vom ersten Tatort. Diesen hatten Feuerwehrleute selbst bemerkt. In beiden Fällen konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Bei der Fahndung - die ohne Erfolg blieb - war auch ein Hubschrauber im Einsatz.