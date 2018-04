Brandstiftung vermutet Serie von Bränden schockiert Marktredwitz

Am Samstag ist ein Reihenhaus in Marktredwitz (Lkr. Wunsiedel) in Flammen aufgegangen. Fast zeitgleich wurde die Feuerwehr zu mehreren weiteren Bränden gerufen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und prüft einen Zusammenhang zwischen den Bränden.

Eine spektakuläre Brandserie am Wochenende in Marktredwitz (Lkr. Wunsiedel) beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei Hof. Insgesamt habe es am Samstag (21.04.18) in Marktredwitz in den frühen Morgenstunden neun Mal gebrannt, teilte die Polizei mit.

Reihenhaus in Flammen

Der schwerwiegendste Brand war der eines Reihenhauses in der Wegenerstraße gegen 5.00 Uhr. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Außerdem ist bei einem weiteren Reihenhaus in der Adam-Krafft-Straße auf einer Terrasse ein Feuer ausgebrochen. Bei einem Einfamilienhaus im Holbeinweg brannte die Eingangstür. Bevor die Flammen allerdings auf die jeweiligen Gebäude übergreifen konnten, sind die Feuer laut Polizei von selbst ausgegangen.

Feuer bei Gewerbebetrieben

Bei mehreren Gewerbebetrieben brannten eine Mülltonne und Holzpaletten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. Zeugen meldeten, dass im Eingangsbereich eines Hauses ein Besen und mehrere Zeitungen brannten. Ein weiteres Feuer beschädigte ein geparktes Auto, das mit einer Plane abgedeckt war.

Polizei sucht Zeugen

Bei keinem der Brände wurden Personen verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen hohen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt. Die Polizei bittet außerdem um Hinweise. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09281/70 40 melden.