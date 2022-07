Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Stadt Schweinfurt + Geldautomat in Forchheim gesprengt + Zentrales Reinigungskonzept für ANregiomed-Kliniken in Ansbach + Globus-Umzug mit Menschenkette in Nürnberg + Ausstellung "Kopf an Kopf" in Hof eröffnet + Fußballturnier gegen Antisemitismus in Nürnberg + Helmut Haberkamm erhält Wolfram-von-Eschenbach-Preis [mehr - BR Fernsehen | zum Video: Franken kompakt - Die Meldungen vom 28. Juli ]