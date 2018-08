Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Erster Punktgewinn für den FC Ingolstadt in der neuen Saison. Am dritten Spieltag gab es bei Aufsteiger Magdeburg ein 1:1. Für FCI-Trainer Stefan Leitl ein Schritt in die richtige Richtung.