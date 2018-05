Klappt es noch mit der WM? Neuer-Rückkehr beim FC Bayern in dieser Saison offen

Eines ist sicher: Manuel Neuer wird gegen das sportlich für beide Parteien unbedeutende Spiel der Bayern (ist schon Meister) gegen den 1. FC Köln (steht als Absteiger fest) nicht zwischen den Pfosten stehen. Wann wird der Torwart dann sein Comeback geben? Trainer Jupp Heynckes kündigte vor geraumer Zeit an, dass der Nationalkeeper noch in dieser Spielzeit im FCB-Tor stehen werde. Da bleibt als einzige Möglichkeit nur noch das letzte Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart. Es wäre ein würdiges Comeback für den Welttorhüter: Vor eigenem Publikum und dazu wird noch die Meisterschale überreicht. Ein Einsatz im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am 19. Mai gilt wegen der mangelnden Spiel-Routine als sehr unwahrscheinlich.

Wie plant Löw?

Bundestrainer Löw setzt auf Neuer

Und was bedeutet das alles für Bundestrainer Joachim Löw? Der würde es sicher sehr begrüßen, wenn seine etatmäßige Nummer 1 vor dem WM-Trainingslager bei Bayern wieder spielen würde. Am 15. Mai gibt der Bundestrainer den WM-Kader bekannt. Und Löw geht weiter davon aus, dass Neuer trotz seiner siebenmonatigen Leidenszeit wegen eines Mittelfußbruchs noch auf den WM-Zug aufspringt. "Er ist wieder im Training und macht Tag für Tag Fortschritte. Aber natürlich muss er ein bisschen aufholen", so der Bundestrainer. Doch Heynckes sagte am Freitag (4. Mai): "Man muss immer vorsichtig sein, dass ist eine Verletzung, die zwei oder dreimal aufgebrochen ist. Da darf man nicht nochmal einen Fehler machen." Neuer hat diese Woche immerhin wieder Teile des Trainings mit der Mannschaft absolviert.

"Es ist eine sensible Verletzung, da hat man schon in der Vergangenheit nicht immer eine richtige Entscheidung getroffen." Jupp Heynckes

Auf die Frage, ob es zu riskant sei, wenn Neuer zur WM fahren würde, hielt sich der Bayern-Trainer zurück. "Ich glaube nicht, dass ich die Frage heute beantworten kann und soll, auch Sie müssen sich gedulden", sagte der 72-Jährige vor seinem drittletzten Spiel. "Es ist wunderbar, wie er sich herangearbeitet hat. Er ist körperlich topfit, weil er mit unseren Fitnesstrainern super gearbeitet hat. Das erleichtert den Wiedereinstieg." Nur wann? Neuer hat sein bis dato letztes Länderspiel im Oktober 2016 bestritten. Am 2. Juni könnte er im vorletzten Testspiel vor der WM in Russland in Klagenfurt gegen Österreich ein Comeback im Tor der Nationalmannschaft feiern. Das Trainingslager findet vom 23. Mai bis 7. Juni in Südtirol statt.