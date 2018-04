Frage der Woche Mit Ulreich zur WM?

Der Schwabe spielt bisher eine überragende Saison, in den letzten Monaten agierte er sogar in Weltklasse-Form. Deshalb ist er mittlerweile auch Anwärter für die Nummer drei im deutschen WM-Tor. Aber hat er auch eine Chance, wenn Stammkeeper Manuel Neuer zurückkehrt?

Seit über einem halben Jahr steht Ulreich regelmäßig im Bayern-Kasten. Und gerade in den großen Spielen wie im DFB-Pokal gegen Leipzig und Leverkusen zeigte der 29-Jährige hervorragende Leistungen. Ob ihn deshalb bald Bundestrainer Joachim Löw kontaktiert?

"Es ist unglaublich, sensationell, wie er auftritt"

Mitspieler, Trainer und Vorstand machen sich stark für eine WM-Nominierung. "Natürlich ist er ein logischer Kandidat" sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic und setzte fast schon ekstatisch hinzu: "Er hat gerade gegen Leverkusen sensationelle Paraden gezeigt beim Stand von 2:1. Es ist unglaublich, sensationell, wie er auftritt. Er ist eine Säule in der Mannschaft." Thomas Müller, einer der einflussreichsten Nationalspieler, nannte "Ulle" eine "exzellente Option" für das DFB-Team und fügte an: "Es ist klar, dass das nach so einem Spiel noch einmal hochköchelt. Er hat sich das verdient, denn er bringt viele Attribute mit."

Für seinen Trainer Jupp Heynckes ist Ulreich sogar die Sensation der Saison. "Als ich im Oktober kam, hatte er keine Anerkennung und kein Selbstvertrauen", sagte der Meistertrainer nach dem Einzug ins Pokalfinale: "Er hat mit Toni Tapalovic hart trainiert, wir haben intensive Gespräche geführt. Und er hat irgendwann gemerkt, was für ein riesiges Potenzial er hat."

Ulreich selbst bleibt bescheiden

Der Vielgelobte selbst beschränkte sich zuletzt neben dem Entschärfen mehrerer Leverkusener Großchancen auf das, was er auch ziemlich gut kann: den Ball flach halten. Er wisse nicht, ob der Bundestrainer überhaupt seine Nummer hat, sagte der 29-Jährige mit einem Lachen, aber: "Die Weltmeisterschaft ist für jeden Sportler das Größte, was es gibt."

Aber Ulreich beteuerte, dass es ihn nicht ins Unglück stürzen würde, "wenn es nicht klappt". Er freue sich, "wenn ich den Jungs helfen kann". Er kenne aber auch seine Rolle im Verein und werde wieder als Nummer zwei einreihen, "wenn Manu zurückkommt."

Diese Online-Abstimmung ist keine repräsentative Umfrage. Das Ergebnis spiegelt nur einen Meinungsausschnitt der Menschen wider, die an der Befragung teilnehmen.

Wie steht’s um Manuel Neuer?

Der 32 Jahre alte Kapitän Manuel Neuer hat Freitag beim geheimen Abschlusstraining für das Bundesligaspiel in Hannover erstmals nach seinem Mittelfußbruch wieder Übungsteile wie das Aufwärmen und Passformen mit dem Team absolviert. "Wir sind alle hochzufrieden mit der Gesamtentwicklung", erklärte Trainer Jupp Heynckes, der ankündigte, dass Neuer nun "peu à peu das Torwarttraining forcieren" werde.

Einen konkreten Zeitpunkt für ein Comeback von Neuer im Spielbetrieb gibt es jedoch weiterhin nicht. Auch im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid wird weiterhin Sven Ulreich im Tor stehen, dem Heynckes erneut "eine phänomenale Entwicklung" bescheinigte. Zu einem möglichen Einsatz von Neuer im Saisonendspurt, etwa auch einem Vorzug gegenüber Ulreich im DFB-Pokalfinale, mochte sich Heynckes nicht konkret äußern. "Die Diskussion kommt viel zu früh", sagte der 72 Jahre alte Coach: "Wir haben jetzt Frühling, schon Sommer-Temperaturen. Wir reden doch jetzt nicht schon über das Weihnachtsfest. Ich weiß, was ich mache. Ich habe einen Plan."

Und Jogi Löw? Fakt ist, dass noch nie zwei deutsche Torhüter aus dem gleichen Verein bei einer WM dabei waren.