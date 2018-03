Bayerndusel in der Champions League Oder haut's die Münchner wieder gegen ein spanisches Team raus?

In der Mitarbeiter-Kantine des FC Bayern brach sofort großer Jubel aus, nachdem das Los Bayern gegen Sevilla gezogen wurde. Auch wenn Trainer Jupp Heynckes mahnt. Es hätte deutlich schlimmer für den Rekordmeister kommen können. Aber: Die Bayern haben sich zuletzt immer schwergetan mit spanischen Mannschaften. Packt’s der FCB?

Bayern Coach Jupp Heynckes sagt zum Los: „Ich habe keine Euphorie wahrgenommen, das war so nüchtern, als ob man ein Glas Bier getrunken hätte.“ Innerlich waren aber wohl einige Spieler nach diesem Los in Champagnerlaune, denn Top-Teams wie Real Madrid, Manchester City oder der FC Barcelona sind dem FC Bayern erspart geblieben. Überhaupt: Seit der Saison 2011/12 haben die Bayern vor dem Halbfinale nur selten Gegner aus dem internationalen Jetset erwischt, meistens ging es gegen Teams wie Porto, Benfica oder Donezk. Das wird Jupp Heynckes aber wenig interessieren. Wenn er mit einer Mannschaft in der Champions League gespielt hat, hat er immer das Finale erreicht. Egal ob gegen große oder kleine Gegner.

Der FC Sevilla ist aktuell Fünfter in der spanischen Liga mit elf Punkten Rückstand auf Königsklassen-Rang vier. Und die Andalusier haben sogar eine negative Tordifferenz. Jupp Heynckes verweist zwar darauf, dass Sevilla sich seit dem Trainerwechsel Ende Dezember zu Vincenzo Montella defensiv stabilisiert hat. Trotzdem kassiert das Team immer noch zu oft viele Gegentore, fünf Buden gab es gegen die Mittelklasse-Mannschaften Eibar und Betis Sevilla sowie den Spitzenclub Atletico Madrid. Auch die Tordifferenz unter Montella ist negativ. Stark war allerdings die Abwehrleistung gegen Manchester United im Achtelfinale der Champions League, als man in zwei Spielen nur vier Torschüsse und lediglich einen Gegentreffer hinnehmen musste.

Und die Bayern sahen zuletzt gegen spanische Teams immer schlecht aus. In den letzten vier Jahren war immer gegen eine spanische Mannschaft Endstation in der Champions League. Wenngleich Real, Barca und Atletico andere Hausnummern waren. Was meinen Sie? Können die Bayern diese negative Serie aufpolieren?