Namensbedeutung Krapfen Warum Faschingskrapfen so heißen

In Berlin heißen sie Pfannkuchen, in Norddeutschland Berliner und in Bayern und Österreich Krapfen. Gemeint ist überall das Gleiche: ein Schmalzgebäck, das zwar das ganze Jahr angeboten wird, aber in der Faschingszeit, zumindest in Bayern Hochsaison hat.