Edmund Stoiber schwelgt in der Vergangenheit. Was waren das für Zeiten, als er sich in 10 Minuten bis zum Hauptbahnhof redete. Ministerpräsident Söder möchte auf den -Zug aufspringen - mit überraschenden Ideen.