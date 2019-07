Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ob Johnson in Großbritannien oder Selenskyj in der Ukraine: In Europa übernehmen lustige Politiker das Ruder. Findet Kabarettist Bruno Jonas. Nur in Deutschland ginge es immer ernsthaft zu.