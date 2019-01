Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

"Weinschorle ohne Wasser, dafür mit einem Schuss Champagner", so will Markus zusammen mit seinem Hubert das neue Jahr feiern. Aber bei den guten Vorsätzen für 2019 Jahr möchten auch all die Ex-Landesväter ein Wörtchen mitreden.