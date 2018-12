Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am Freitag ist Sternstunden-Tag. Beim BR steht alles unter dem Zeichen der Spendenaktion für Kinder in Not. Höhepunkt ist die Sternstunden-Gala in Nürnberg. Waltraud will ihre Spende dort persönlich überreichen.