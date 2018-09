Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Bayern hat die Schule wieder begonnen. Mehr als 100.000 Erstklässler sind in die Grundschule gekommen. Die beiden fränkischen Sahneschnitten diskutieren darüber, was heutzutage in eine Schultüte gehört.