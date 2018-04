Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Mariechen will zum Tanz in den Mai am Montag in die Disco. Waltraud bezweifelt, ob sie da überhaupt eingelassen wird und die Tanzwünsche ihrer Freundin erfüllt werden könnten.