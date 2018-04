Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der ECHO, der deutsche Musik-Oscar, ist nach der Verleihung an zwei Rapper in die Schusslinie geraten. Wenn er abgeschafft wird, will Markus Söder für Ersatz sorgen. Er weiß schon einen Namen.