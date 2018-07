Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

#ausgehetzt - so das Motto der CSU-kritischen Demo vergangenen Sonntag in München. Innenminister Seehofer geht die Kampagne gegen seine Partei an die Nieren. Er unterhält sich mit Edmund Stoiber darüber, ob er jetzt zurücktreten oder bleiben soll.