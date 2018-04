Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In jeder amtlichen Behörde in Bayern soll ab Juni ein Kreuz hängen. So will es der neue Ministerpräsident Markus Söder. Religiöses Symbol, Kultursymbol, Folklore oder was? Bruno Jonas nimmt den Söder-Vorstoß ins Kreuzfeuer.