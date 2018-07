Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Raffiniert, was sich Eismacher so alles einfallen lassen! Willy Astor lobt die Kreativität in den Eisdielen. Er hat schon einige ausgefallene Eissorten probiert.