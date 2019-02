Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Heute ist der Danke-einem-Briefträger-Tag. Willy Astor erinnert sich an seinen Zusteller in den Achtzigern und sagt Danke all alle Postboten heute.