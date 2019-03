Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Ist der Schnee weich genug beim Hinfallen? Der Vogel-Rudi möchte an einem Zwergerl-Skikurs teilnehmen. Er ruft in der Skischule an und fragt nach den Konditionen.