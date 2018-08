Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Frischer Wind! Abkühlung! Der Vogel Rudi ruft bei den Energie-Werken an und bittet darum, die Windräder in seiner Nähe einzuschalten, damit es nicht so heiß ist.