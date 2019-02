Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Doktor hat dem Vogel Rudi Tabletten verordnet, die er in einem Zug einnehmen soll. Er sitzt in einem ICE und hat Probleme mit der Verabreichung. Er ruft in der Praxis an.