Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Wer mehr als zwei Pfauen hält, benötigt einen Pfauenparkplatz. So sieht es eine EU-Regelung vor, die der Vogel Rudi in einem Vogelpark durchsetzen will.