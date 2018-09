Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Vogl Rudi hat ein großes Problem mit seinem Murmeltier. Er würde gern wissen, wie man Phillip - so heißt das Tier - dazu bringt, sich deutlich auszudrücken. Er ruft eine Logopädin in der Oberpfalz an.