Der Vogel Rudi hat Fleischpflanzerl gekauft und sie in den Topf gegeben. Aber sie sind ihm nicht angegangen. Er ruft in der Metzgerei an und fragt nach: Was mache ich falsch?