Selleriepüree Rezept für Selleriepüree

Selleriepüree zuzubereiten ist ganz einfach, alles was Sie brauchen ist Sellerie, Sahne, Butter und Salz. BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann verrät Ihnen sein Rezept für Selleriepüree.

Zutaten - Selleriepüree

1 Knollensellerie

350 ml Sahne

1 EL Butter

Meersalz

Zubereitung - Selleriepüree

Sellerie schälen, in grobe Würfel (Walnuss-groß) schneiden, in einem großen Topf mit leicht gesalzenem Wasser richtig weich kochen lassen. Anschließend die Selleriewürfel aus dem Wasser heben, flach nebeneinander auf ein Blech legen und einige Minuten richtig ausdampfen lassen. Das Kochwasser wegschütten und den Topf abtrocknen.

Den Sellerie entweder in den großen Kochtopf (oder in einen flachen Bräter) zurückgeben und unter ständigem Rühren bei mittlerer Herdleistung erhitzen, damit das überschüssige Wasser verdampfen kann. Dann mit der Sahne auffüllen und langsam unter stetigem Rühren einkochen, bis die Sahne fast vollständig verkocht ist. Mit dem Pürierstab oder in einer Küchenmaschine fein cremig mixen, einen Löffel Butter untermixen und mit Salz abschmecken. Je länger man mixt umso cremiger wird das Püree. Wer es besonders fein möchte kann das Püree anschließend noch durch ein Sieb streichen.

