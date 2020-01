Selbstbewusst sprechen Mit diesen Tricks überzeugen Sie in Diskussionen

Wer in Gruppen zu Wort kommen will, sollte überzeugend sprechen und selbstsicher auftreten. Wir haben ein paar Übungen und konkrete Tricks, mit denen Sie sich Gehör verschaffen – ohne laut werden zu müssen.

Die Situation kommt Vielen bekannt vor: Sie möchten etwas sagen, werden aber andauernd von Ihren Gesprächspartnern unterbrochen. Oder es gelingt Ihnen gar nicht erst, zu Wort zu kommen – obwohl Sie etwas Interessantes zum Thema beizusteuern hätten. Wenn Sie diese Dinge beim Sprechen beachten, verschaffen Sie sich ganz souverän Gehör. Probieren Sie es aus!

1. Deutlich artikulieren

Ihre Zuhörer schenken Ihnen mehr Aufmerksamkeit, wenn Sie beim Sprechen deutlich artikulieren. Sprechen Sie Worte präzise aus und versuchen Sie, Satzenden nicht zu verschlucken.

Sprechübung

Eine einfache Übung hilft Ihnen, Ihre Sprechmuskulatur aktivieren: Fahren Sie sich mit der Zunge durch den Mund. Tasten Sie dabei Zahnzwischenräume, Kiefer und Zahnfleisch ab. So bekommt Ihre Zunge mehr Spielraum und es wird Ihnen leichter fallen, Worte präzise auszusprechen. Gähnen und tiefes In-den-Bauch-Atmen hilft ebenfalls, Ihrer Stimme mehr Volumen zu verleihen. Dadurch wirken Sie sofort selbstsicherer.

2. Offene Körpersprache

Achten Sie auf eine offene und sichere Körpersprache. Wenn Sie Ihrem Gegenüber verletzliche Körperstellen wie Bauch oder Brustraum zuwenden, signalisieren Sie, dass Sie keine Angst vor Angriffen haben. So machen Sie automatisch einen selbstbewussten Eindruck. Konkret sollten Sie deshalb eine aufrechte, aber lockere Haltung einnehmen und darauf achten, die Arme nicht eng am Körper anzulegen. Wer seine Arme verschränkt oder die Hände in die Hosentaschen steckt, kann in manchen Situationen unsicher wirken oder beim Gegenüber Desinteresse signalisieren. Richten Sie außerdem Ihr Kinn weder nach unten noch nach oben: Halten Sie Ihren Kopf möglichst gerade und versuchen Sie, beim Sprechen Blickkontakt mit Ihren Gesprächspartnern aufzunehmen.

3. Gestik einsetzen

Wenn Sie das, was Sie sagen wollen, mit Gesten unterstützen, wirken Sie souveräner und ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich. Denn Ihre Gesprächspartner nehmen das Gesagte mit mehr Sinnen wahr und können deshalb besser folgen. Besonders überzeugend gestikulieren Sie, wenn der „aktive Bereich“ Ihrer Hände und Arme vor dem Körper liegt, etwas oberhalb des Bauchnabels. Dabei hilft es, die Handflächen tendenziell nach oben zu richten. Größere Bewegungen sind außerdem effektiver als kleine. Setzen Sie Gestik aber immer so ein, dass Sie sich dabei wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, zu „schauspielern“.