"Offenbar schräge Entwicklungen" Seehofer lässt Korruptionsverdacht beim BAMF untersuchen

Seit gestern sind Vorwürfe bekannt, wonach eine ehemalige leitende Mitarbeiterin der BAMF-Außenstelle in Bremen etwa 1.200 Flüchtlingen Asylstatus ohne Prüfung gewährt haben soll. Bundesinnenminister Seehofer will eine Untersuchung in die Wege leiten, auch wenn die Staatsanwaltschaft bereits ermittelt.

Schräge Entwicklungen - so nennt Seehofer die mutmaßlichen Korruptionsfälle beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Der Bundesinnenminister zeigt sich besorgt: Der Vorfall bedrücke ihn schwer, sagte er gegenüber ZDF-Reportern am Rande eines Treffens mit Bezirksverbänden der CSU. Seehofer will den Fall prüfen lassen. Er kündigte eine unabhängige Untersuchung an. Sollte man dabei auf Systemmängel stoßen, müsse das BAMF reformiert werden, so Seehofers Forderung.

Weiteres BAMF-Problem: Dolmetscher

Inzwischen ist noch ein weiterer Problemfall der Behörde bekannt geworden. Er betrifft die Dolmetscher, die bei der Kommunikation mit Asylbewerbern häufig eine entscheidende Rolle spielen. Offenbar hat das BAMF seit vergangenem Jahr die Zusammenarbeit mit mehr als 2.100 von ihnen beendet. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Grund waren offenbar vor allem fachliche Mängel, aber in 30 Fällen gab es auch Zweifel, ob die Dolmetscher vertrauenswürdig und neutral sind.