Feuerspiel eskaliert Schwerverletzte bei Verpuffung in Tölzer Discothek

Es sollte ein kontrolliertes Feuerspektakel werden, doch es endete im Desaster mit fünf teils Schwerverletzten: In einer Tölzer Discothek hat es in der Nacht zu Sonntag eine Verpuffung gegeben, als offenbar ein Gast Alkohol in das kontrollierte Thekenfeuer spuckte.

Wie die Polizei mitteilte, setzte gegen 1:30 in der Nacht zu Sonntag die Gastwirtin die feuerfeste Theke bei einem üblichen Ritual in Brand. Dazu wurde auf der freigeräumten Theke mit hochprozentigem Rum ein dünner Streifen gezogen. Nachdem die Gäste aufgefordert waren, etwas zurückzutreten, wurde der Streifen angezündet. Einer der Gäste spuckte dann wohl plötzlich eine mundvolle Menge Alkohol – ähnlich einem Feuerschlucker – auf die brennende Theke. Dabei kam es zu einer explosionsartigen Stichflamme, die mehrere Gäste erfasste.

Gäste schütten schnell Getränke über brennende Personen

Eine 26-jährige Tölzerin und ein daneben stehender Gast aus Dietramszell, der gerade seinen 31. Geburtstag feierte, brannten sofort am ganzen Oberkörper. Umstehende Gäste versuchten, die Flammen mit Getränken und Wasser zu löschen. Die Frau kam sofort in die Murnauer Unfallklinik, der Mann wurde mit dem Hubschauber in eine Münchner Spezialklinik für Brandverletzungen geflogen. Zwei weitere Männer mussten mit Brandverletzungen im Gesicht ins Krankenhaus. Eine 22-Jährige, die einer am Boden liegenden brennenden Person helfen wollte, wurde vom Knie einer ins Freie laufenden Person so schwer getroffen, dass sie mit dem Kopf zu Boden stürzte. Mit einer Schädelverletzung kam sie ebenfalls in Krankenhaus.

Polizei sucht Verursacher der Stichflamme

Die 53-jährige Discochefin, die die Theke in Brand gesetzt hatte, und die Ehefrau des Dietramszellers erlitten einen Schock. Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, wer von den insgesamt 50 Gästen die Verpuffung verursacht hatte. Zeugen können sich bei jeder Polizeidienststelle melden.