Auseinandersetzung in der Innnenstadt Schwerverletzte bei Messerstecherei von Asylbewerbern in Mühldorf

Noch in der Nacht sind in Mühldorf zwei Asylbewerber gefasst worden, die am Abend zwei andere Asylbewerber bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt haben sollen.

Von: Henning Pfeifer