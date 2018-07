A3 bei Nürnberg Unfall vom Wochenende fordert drittes Todesopfer

Ein Auto rast bei Nürnberg in ein Stauende, zwei Wagen fangen Feuer – eine Mutter und ihre Tochter verbrenenn in ihrem Auto. Nun hat der schwere Unfall vom Samstagabend noch ein drittes Todesopfer gefordert.

Bei dem schweren Unfall am Samstagabend (28.07.18) auf der A3 nahe Nürnberg waren eine 43 Jahre alte Frau und ihre 17-jährige Tochter in ihrem Wagen verbrannt. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt, darunter die Beifahrerin der Unfallverursacherin. Die 61-jährige Frau ist nun am Dienstagmorgen ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

In den Flammen ums Leben gekommen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Unfall durch eine 60-Jährige verursacht. Auf der Überleitung von der A9 auf die A3 in Richtung Würzburg war sie mit hoher Geschwindigkeit in ein Stauende gerast. Dabei wurden zwei Autos ineinandergeschoben und gingen sofort in Flammen auf. Die Insassen eines der Wagen, zwei Männer im Alter von 44 und 68 Jahren, konnten sich in letzter Sekunde aus ihrem Auto retten. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die zwei Frauen im zweiten Auto wurden in ihrem Wagen eingeklemmt und kamen in den Flammen ums Leben.

Offenbar Stau übersehen

Die 60 Jahre alte Unfallverursacherin überlebte schwer verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie den stockenden Verkehr übersehen hatte und deshalb in das Stauende fuhr. Gutachter waren am vergangenen Samstag bis tief in die Nacht am Unfallort und analysierten die Spuren. Die Autobahn blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.