Glück gehabt! Schweinfurt: Elfjährige stürzt betrunken beinahe vor ein Auto

Eine betrunkene Elfjährige ist in Schweinfurt beinahe von einem Auto überfahren worden. Sie war mit einer Freundin auf dem Gehsteig unterwegs, als sie plötzlich stürzte und auf die Straße fiel. Der Autofahrer konnte ausweichen.

Das Mädchen aus einer benachbarten Landkreisgemeinde war laut Polizei am Montag gegen 19.30 Uhr mit einer zwölfjährigen Freundin in der Alten Bahnhofstraße in Schweinfurt unterwegs. Plötzlich strauchelte die Elfjährige und fiel mit dem Oberkörper auf die Fahrbahn. Glücklicherweise konnte ein Autofahrer durch eine schnelle Reaktion Schlimmeres verhindern.

Kontrolle ergab, dass das Mädchen Alkohol getrunken hatte

Weil der Autofahrer der Polizei von dem Vorfall berichtete, wurde das Mädchen wenig später von einer Streifenwagen-Besatzung aufgegriffen. Bei einem Atemalkoholtest wurde bei der Elfjährigen ein Wert von 0,86 Promille gemessen. Wie erste Ermittlungen ergaben, soll ihr ein 16-Jähriger Spirituosen verabreicht haben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.