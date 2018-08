Auf dem Main Schweinfurt: Angetrunkener im Schlauchboot behindert Schiffsverkehr

Ein angetrunkener Schlauchbootfahrer hat am Donnerstag in Schweinfurt den Schiffsverkehr auf dem Main behindert. Der 47-Jährige hatte offenbar schon am frühen Morgen zwei Bier getrunken und war dann in seinem Schlauchboot eingeschlafen.