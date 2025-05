Schufa Score Diese 7 Faktoren verbessern Ihren Schufa-Score

Schufa Score verbessern

Sieben wichtige Faktoren, die den Schufa-Score verbessern:

Eigenen Schufa Score abfragen

Wie zuverlässig ist der Schufa Score Simulator?

Der Score-Wert, der beim Schufa-Simulator herauskommt, ist bei der Mehrheit nah am tatsächlichen Wert, schreibt die Schufa: "Insgesamt liegt der Anteil der Personen, bei denen der echte Basisscore in der entsprechenden Simulator-Klasse liegt, bei 60,4 Prozent." Bei den verbleibenden 39,6 Prozent sei der tatsächliche Score besser als der Wert des Online-Simulators, so die Auskunftei.

Was ist ein guter Schufa-Score?

Schufa will Ende des Jahres Score veröffentlichen

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen künftig bei der Schufa sogar vollen Einblick bekommen, wie ihre Kreditwürdigkeit errechnet wird. Die Auskunftei hat nach eigenen Angaben den Score sehr vereinfacht. Von ursprünglich 250 Kriterien sind 12 Kriterien übrig geblieben, die in die Bewertung einfließen. Auch Laien sollen so, verspricht die Schufa, ihren Score mit ihren Daten selbst errechnen können.

Der neue Score werde, so der Konzern, derzeit getestet und soll voraussichtlich im vierten Quartal 2025 öffentlich verfügbar sein. Verbraucher und Verbraucherinnen sollen dann auch kostenfrei digital auf ihre persönlichen Daten zugreifen können – entweder in der Schufa-App oder online, so die Wiesbadener Auskunftei.